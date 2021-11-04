Küçük çocuğu çarşafla sarkıttılar

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşanan olayda, anahtarlarını 2. kattaki evlerinde unutan aile, üst kattaki komşularından yardım istedi. Sorumsuz komşu ise çareyi oğlunun beline çarşaf bağlayıp aşağıya sarkıtmakta buldu.

''ATLA ATLA'' DİYE TEMPO TUTTULAR

3. kattan bir alt kattaki evin balkona atlayan çocuğa şans eseri hiçbir şey olmazken olayı izleyenler çocuğa "Atla atla" diye tempo tuttu. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

''ÇİLİNGİR ÇAĞIRMAK YERİNE, ÇOCUKLARININ CANINI HİÇE SAYDILAR''

Olayın yaşandığı mahallede market işletmecisi olan Recep Kazanç, "Bizim bu oturduğumuz sokakta bir ailenin anahtarı evde kaldı. Üst komşusundan anahtarı almaları için yardım istediler. Üst komşusu ise kendi çocuğuna çarşaf bağlayarak, yukarıdan alt komşusunun balkonuna sarkıttı. Böylece küçük çocuk anahtarı içeriden açarak dışarıda kalan ailenin içeri girmesine sağladı. Yani son derece riskli bir şey yaptıkları. Daha iyi çözümler bulunması gerekirdi. Çilingir çağırmak veya itfaiye çağırmak gibi şeyler varken, insanın kendi çocuğunu bu şekilde riske atması son derece saçmalık" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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