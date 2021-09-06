KÜÇÜK BAKICILAR GÖREVLERİNİ SEVEREK YERİNE GETİRİYOR
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KÜÇÜK BAKICILAR GÖREVLERİNİ SEVEREK YERİNE GETİRİYOR

KÜÇÜK BAKICILAR GÖREVLERİNİ SEVEREK YERİNE GETİRİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Hayvanat Bahçesi, düzenlemiş olduğu Küçük Bakıcılar Atölyesi ile çocuklara dünyamızda birlikte yaşadığımız türlerin çeşitliliği, bu türlerin yaşam alanlarının özelliklerini anlatmaya devam ediyor.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi, düzenlemiş olduğu Küçük Bakıcılar Atölyesi ile çocuklara dünyamızda birlikte yaşadığımız türlerin çeşitliliği, bu türlerin yaşam alanlarının özelliklerini anlatmaya devam ediyor.

Her gün farklı türdeki hayvan barınaklarında hayvan bakıcısı olarak görev alan çocuklar, keyifli ve bilgi dolu bir hafta geçiriyor. 8-10 yaş arası çocuklar için düzenlenen atölye çalışması şimdi de Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü ve Hayvanat Bahçesi işbirliği ile devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan çocuklar ve Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde ağırlandı. Mahallesinde yaşayan özel gereksinimli çocuklar ile Küçük Bakıcılar Atölyesi'ne katılan Sevgi Doğan, çocuklara bu imkanı ücretsiz olarak sağladığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ettiğini belirterek, mutluluğunu dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

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