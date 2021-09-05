Kucağında kızıyla karşıdan karşıya geçen adama hızla gelen motosiklet çarptı

İngiltere'de kucağında 2 yaşındaki kızıyla birlikte karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya ters yola giren bir motosiklet çarptı. 32 yaşındaki adamın ağır yaralandığı, kızının ise hafif sıyrıklarla atlattığı olay güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Bradford şehrinde hızlı bir şekilde seyir halinde olan motosiklet, ters yola girerek karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya çarptı. O sırada telefonla konuştuğu görülen adam, kendisine doğru gelen motosikleti son anda fark etse de fayda etmedi.

10 METRE SÜRÜKLENDİLER

Güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilen feci kazanın ardından 32 yaşındaki adamla birlikte kucağında bulunan 2 yaşındaki kızı, yolda yaklaşık 10 metre sürüklendi. Küçük kız mucizevi bir şekilde kazadan sıyrıklarla kurtulurken babası ise ağır yaralandı.

OLAY YERİNDEN HIZLA KAÇTI

Daily Mail'in haberine göre motosiklet sürücüsü, baba ve kıza çarptıktan hemen sonra hız kesmeyerek olay yerinden kaçtı. Polis kuvvetleri, olayla alakalı olarak bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.