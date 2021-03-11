Kubat kimdir, kaç yaşında?

Bugün yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak Türk Halk Müziği sanatçısı başarılı isim Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli? Kubat gerçek ismi ne, eşi kim? Detaylar haberimizde.

KUBAT KİMDİR

Ramazan Kubat bilinen adıyla Kubat (d. 4 Ekim 1974; Anvers, Belçika), Türk halk müziği sanatçısı ve söz yazarı. Anvers, Belçika'da Emirdağlı bir ailenin çocuğu olarak doğup büyüdü. 1974 yılında Belçika'nın Anvers kentinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin Karacalar köyünden göçmüş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Alevi, annesi ise Sünni'dir. Amcası Kur'an ezberi hafız olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir. Sanat hayatında soyadı olan Kubat'ı kullanmaktadır. Beşinci doğum gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını atan Kubat, Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okumuştur. Müzik hayatına Belçika'da başlamıştır. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.

KUBAT ŞARKILARI

1996: Kubat

1997: Bugün

1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm

2000: Arşiv 1-2-3

2003: Lokman

2005: Yare Doğru

2008: Kubat 2008

2010: İnce İnce

2013: İyi Olacaksın

2016: Al Ömrümü[3]

2018 Türküyüz[4]

Müzik videoları

"Esme Deli Rüzgâr"

"Kara Ağaç"

"Dermanımsın"

"İnce İnce"

"Halkalı Şeker"

"Türküyüz"

"Yar Yarası"

Filmografisi

2020: Kalk Gidelim

2014: Arkadaşım Hoşgeldin

2013: Güldür Güldür

2013: Leyla ile Mecnun

2011: Eyyvah Eyvah 2