Kubat kimdir, kaç yaşında?
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KUBAT KİMDİR
Ramazan Kubat bilinen adıyla Kubat (d. 4 Ekim 1974; Anvers, Belçika), Türk halk müziği sanatçısı ve söz yazarı. Anvers, Belçika'da Emirdağlı bir ailenin çocuğu olarak doğup büyüdü. 1974 yılında Belçika'nın Anvers kentinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin Karacalar köyünden göçmüş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Alevi, annesi ise Sünni'dir. Amcası Kur'an ezberi hafız olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir. Sanat hayatında soyadı olan Kubat'ı kullanmaktadır. Beşinci doğum gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını atan Kubat, Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okumuştur. Müzik hayatına Belçika'da başlamıştır. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.
KUBAT ŞARKILARI
1996: Kubat
1997: Bugün
1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm
2000: Arşiv 1-2-3
2003: Lokman
2005: Yare Doğru
2008: Kubat 2008
2010: İnce İnce
2013: İyi Olacaksın
2016: Al Ömrümü[3]
2018 Türküyüz[4]
Müzik videoları
"Esme Deli Rüzgâr"
"Kara Ağaç"
"Dermanımsın"
"İnce İnce"
"Halkalı Şeker"
"Türküyüz"
"Yar Yarası"
Filmografisi
2020: Kalk Gidelim
2014: Arkadaşım Hoşgeldin
2013: Güldür Güldür
2013: Leyla ile Mecnun
2011: Eyyvah Eyvah 2