Kuaförüm Sensin'de gergin anlar! Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti
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Kuaförüm Sensin'de gergin anlar! Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasında gergin anlar yaşandı. Yarışmacılar arasında çıkan tartışmalara dayanamayan jüri üyesi Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti.

Kuaförüm Sensin'de gergin anlar! Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti
09.07.2020 22:08 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:15

Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'ün jüri üyeliklerini yaptığı Kuaförüm Sensin'de final günü yaklaştıkça yaşanan stres ekipler arasında gerilimi de arttırıyor.

Düşük puanlar önce Aytekin ve Dilek arasında tartışma yarattı. Dilek'in kötü puanlardan kendisini sorumlu tutması Aytekin'i kızdırdı, ikili arasında sert atışmalar yaşandı.

Ali ve Ece arasında da ipler kopma noktasına geldi. Ece çabaları karşısında Ali'nin rahat tavırlarından rahatsız olduğunu söyleyince ikili arasında da kriz çıktı.

Gün sonunda puanların açıklanmasıyla kriz daha da büyüdü. Çıkan tartışmalara dayanamayan Diva Bülent Ersoy kapanışı beklemeden stüdyoyu terk etti.

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