KTÜ ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler
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KTÜ ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

KTÜ ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki üniversite arasında akademik iş birliği yapılabilmesi, çalışmaların daha verimli hale getirilmesi amacıyla iş birliği protokolü hazırlandı.

Protokol ile öğretim elemanlarının ortak araştırma faaliyetlerinin bilimsel olarak desteklenmesi, tarafların ortak seminer, kurs, çalıştay ve diğer bilimsel faaliyetleri düzenlemesinin yanı sıra eğitim-araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişiminin yapılması, sanat, spor ve kültür konularında ortak projeler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sözleşme, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun arasında imzalandı.

KTÜ ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

KTÜ ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

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AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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