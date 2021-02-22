KTO akademisyenlerinden Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız, TUBİTAK buluşuna patent aldı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız'ın, yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK-COST buluşuna patent aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yürütücülüğünü KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız'ın Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Talaz ile birlikte yürüttüğü TÜBİTAK-COST projesine patent almayı başardığı belirtildi.

Açıklamada, patent çalışmasının, daha önce de Elektrik ve Elektronik İhracatçılar Birliği (TET) 3. AR-GE Proje Pazarı'nda "Enerji Üretim İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin Bekir Yıldız, "Günümüzde suyu indirgeyen ve yükseltgeyen moleküler veya nano tanecik boyuttaki katalizörlerin moleküler elektron alıcı veya vericilere bağlanılmasıyla meydana getirilen fotosentetik sistemlerin tasarlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Buluşumuz, görünür bölge ışığı kullanarak suyu, hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırabilen fotoelektrokimyasal hücre sistemi ve bu hücreleri elde etme yöntemiyle ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Patentleşme sürecine ilişkin Yıldız'ın "Fikrin patente dönüşmesi için öncelikle kapsamını belirledik. Böylece fikrimiz, fikir ürünü haline geldi. Ayrışan yönleri ile oluşturulan koruma kapsamı dahilinde yazılan prosedür ile patent müracaatı yaptık. Ürünümüzün patentini alarak yasal olarak korunmasını sağladık." sözlerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın