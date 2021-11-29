KSK'den 4/4'lük Galibiyet

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - ELAL AJANS – ALİ ÖLMEZ/ Haftalardır süren kötü gidişin ardından KSK, 4. galibiyetini Edirnespor'u 4-2 yenerek aldı. Bu galibiyet ile Karşıyaka, 4 galibiyet 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligde 19 puanla 11. sıraya yükseldi.

İLK GOL EDİRNESPOR'DAN

İlk yarıda tutuk bir futbol sergileyen KSK, Önder Akdağ'ın 16. Dakikada attığı gol ile 1-0 geriye düştü. İlk yarıda 2 tarafın da çabaları başka gol getirmeyince KSK devreyi 1-0 yenik kapadı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan KSK, Edirnespor kalesine gol oldu yağdı. Mustafa Samican Keskin'in 52 ve 59. Dakikada attığı gollerle 2-1 öne geçen KSK galibiyet sevincini 3 dakika yaşadı. 62. Dakikada Cihad Ateş, Edirnespor'un beraberlik golünü attı.

EDİRNESPOR'UN GOL SEVİNCİ 1 DAKİKA SÜRDÜ

Seyircilere heyecanlı anlar yaşatan maçın 2. Yarısında Edirnedpor'un gol sevinci 1 dakika sürdü. Abdülkadir Akyıldız, 63. Dakikada KSK'nin 3. Golünü atarken 66. dakikada ise Özgür Güler, KSK'yi 4-2 öne geçiren golü attı. Maçta başka gol olmayınca maç KSK'nin 4-2 galibiyetiyle bitti.

Son 2 maçta 6 puan toplayarak taraftarlarını sevindiren KSK, 3 puan serisini devam ettirebilmek için önümüzdeki hafta da grup lideri Fethiyespor'u yenmesi gerekiyor.

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