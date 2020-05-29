Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'a Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
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Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'a Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap

Berna Laçin, 1 Haziran'dan itibaren kreşlerin açılacağının açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 18 yaş altının sokağa çıkma yasağını hatırlatarak "Kreşlere gidenler kaç yaşında" sorusunu sordu. Laçin'e ilk cevap Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'a Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
29.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan itibaren kreş ve gündüz bakım evlerinin açılacağını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Berna Laçin ise 18 yaş ve altındakini sokağa çıkma yasağını hatırlattı.

"KREŞLERE GİDENLER KAÇ YAŞINDADIR?"

Alınan kararlar ardından Twitter'dan paylaşım yapan oyuncu Berna Laçin, "Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" dedi.

"BUNUN DÜŞÜNÜLMEDİĞİNİ ZANNEDECEK YAŞTA OLMADIKLARI KESİN"

Laçin'in tepki çeken paylaşımına ilk cevap alışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Laçin'in yorumunu paylaşarak cevap veren Selçuk, "Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin" ifadelerini kullandı.

Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'a Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap

ÇOCUKLAR VELİLERİYLE DIŞARI ÇIKABİLECEK

Yayımlanan genelgeye göre: Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

Magazin Manşet

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