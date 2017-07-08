Kraliyet Ailesinin Gözde Bekarlarından Prens Harry'nin Sevgilisi Gelinlik Aldı

Kraliyet ailesinin gözde bekarlarından Prens Harry hakkında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Son 12 aydır aktrist Meghan Markle ile beraber olan Prens Harry'nin yakında evleneceği iddia edildi.

GELİNLİK MAĞAZASINA GİRİP ÇOK BEĞENDİĞİ GELİNLİĞİ ALDI

İngiliz tabloid gazetesi The Sun, Kanada'da tatil yapan 35 yaşındaki Marble'ın gelinlik satın aldığını yazdı. İkiliye yakın bir kaynak, "Kanada'da arkadaşlarıyla gezerken bir gelinlik mağazasına girdi ve çok beğendiği bir gelinliği aldı.

"HARRY HENÜZ EVLENME TEKLİFİ ETMEDİ AMA YAKIN ZAMANDA EDEBİLİR"

Torontolu tasarımcı Paloma Blanca'nın gelinliğini alan Marble ayrıca Augusta Jones imzalı bir başka gelinliği de denedi. Harry henüz evlenme teklifi etmedi ama yakın zamanda edebilir" ifadesini kullandı. Çift en son Kensington Palace'ta birlikte İngiliz magazincilere yakalanmıştı.