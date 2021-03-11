Kraliçe Elizabeth'ten Prens Harry ve Meghan Markle'a 'zeytin dalı'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kraliçe Elizabeth'ten Prens Harry ve Meghan Markle'a 'zeytin dalı'

11.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:28
Kraliçe Elizabeth'ten Prens Harry ve Meghan Markle'a 'zeytin dalı'

Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj sonrası Kraliçe Elizabeth çifti telefonla arayarak bizzat iletişim kuracağı belirtildi.

 Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj sonrası Kraliçe Elizabeth çifti telefonla arayarak bizzat iletişim kuracağı belirtildi.

İngiltere'de Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Oprah Winfrey'e verdikleri röprtaj gündemdekini yerini koruyor. Kraliçe Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle çifti ile görüşme kararı aldı. ABD'li sunucu Oprah Winfrey'le yaptıkları röportajın ardından,  Kraliçe Elizabeth'in Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle bizzat iletişime geçeceği belirtildi.

'İDDİALAR ENDİŞE VERİCİ'

Meghan Markle röportajda hamileyken intihara meyilli olduğunu ve kraliyetin, oğlu Archie doğmadan ten rengi konusunda tedirgin olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine İngiliz Kraliyet Ailesi açıklamaların 'endişe verici' olduğunu belirterek iddianın özel olarak inceleyeceğini söyledi. Buckingham Sarayı'ndan Kraliçe adına yapılan açıklamada da, "Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Prens Harry Rasim Öztekin Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kraliçe Elizabeth'ten Prens Harry ve Meghan Markle'a 'zeytin dalı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 09:31:10. #1.15#
title