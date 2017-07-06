Kraliçe Adayları Köpük Partisinde Coştu

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenecek 'Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nın finalistleri mavi yolculuğa çıktı. Setur Marina'dan lüks gezi teknesiyle denize açılan kraliçe adayları, köpük partisi eşliğinde dans ederek eğlendi.



Kemer'de bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Miss Kemer International Güzellik Yarışması için 20 ülkeden gelen kraliçe adayları, mavi yolculukta yarışma kampının stresini attı. Yarışma organizatörü Adnan Şeker'in eşlik ettiği güzeller, Antalya'nın doğal güzelliklerini denizden keşfetti. Setur Marina'dan demir alan 'Harem' adlı tur teknesinde eğlenen güzeller, güneş, deniz ve müziğin tadını çıkardı. Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerini denizden izleyen kraliçe adayları, Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktada denize girdi. Bol bol fotoğraf çekerek geziyi ölümsüzleştiren güzeller, köpük partisinde dans etti. Kraliçe adayları, teknenin önünde bulunan jakuzide güneşin tadını çıkardı. Teknenin ortasına kurulan sahnede DJ müziğine eşlik eden kraliçe adayları, danslarıyla olduğu kadar güzellikleriyle de dikkati çekti. Tura katılan turistler güzellerle fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. 6 saat süren mavi yolculuğun ardından cep telefonlarından gezinin her anını paylaşan güzeller, tura hayran kaldıklarını, Antalya'yı denizden görmenin ayrıcalığını yaşadıklarını söyledi.



Yarışmanın final gecesi, 9 Temmuz gecesi Kemer'deki Aura Club'ta yapılacak. - Antalya