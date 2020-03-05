Kral Şakir 'Korsanlar Diyarı' Filmi

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56

Şakir ve ailesinin yaşadığı şehir, okyanusun en derin yerinden çıkan, tarih öncesine ait dev bir yaratık yüzünden büyük bir tehlike altındadır. Yaratığı durdurabilecek tek şey ise, altın bir savaş topudur. Yaratık şehre ulaşmadan önce onu etkisiz hale getirmek isteyen Şakir ve ailesi, savaş topunu bulmak için yola koyulur. Ancak yolda işler pek de planlandığı gibi gitmeyince, Şakir ve ailesi kendilerini Bermuda Şeytan Üçgeni’ndeki gizemli bir kürenin içinde bulur. Bu gizemli bölge, daha önce onların görmediği bir evrene aittir. Korsanların kol gezdiği, canavarların yaşadığı fantastik bir evrene adım atan Şakir ve ailesi, karşılarına çıkan engelleri aşıp, tarih öncesine ait dev yaratığı durdurabilmek için altın savaş topunu bulmayı başarabilecek midir?

Yönetmen: H. Can Dizdaroğlu, Berk Tokay

Senaryo: H. Can Dizdaroğlu

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Kral Şakir 'Korsanlar Diyarı'

Yapımcı Firma: BKM

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 93 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 04.10.2019



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Kaynak: InterSinema.com