Kral Şakir'in yeni filmi Mikrop Avcıları, Exxen'de yayınlanacak

Çocukların en sevdiği yapımlardan biri olan Kral Şakir'in yeni televizyon filmi Mikrop Avcıları, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanacak.

Bugüne kadar birçok macera yaşayan Kral Şakir kahramanları, Dev Canavar Mikrobu yenip, salgından etkilenmiş halkı eski hallerine getirmek için ellerinden geleni yapmaya başlıyor. Şakir, Remzi, Canan ve Fil Necati'nin bu heyecan dolu hikayesi sadece EXXEN'de sevenleriyle buluşacak.

Sömestr tatiline giren çocuklar için eğlenceli bir tercih olan Kral Şakir'i izlemek için Exxen'e üye olmak gerekiyor.