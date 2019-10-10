Kral Şakir, Bursalı hayranlarıyla buluşuyor

10.10.2019 15:34

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vizyondaki ilk üç gününde 504.303 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'ye birinci sıradan giriş yapan ve animasyon film kategorisinde tüm zamanların açılış rekorunu kıran Kral Şakir Korsanlar Diyarı'nın kahramanı Kral Şakir'i Bursalı hayranlarıyla buluşturuyor.

12-13 Ekim tarihlerinde Özlüce'deki BKM önündeki alanda yapılacak şenlikte, Kızılay, Yeşilay, Bursa Bilim ve Teknoloji merkezinin da aralarında bulunduğu toplam 40 kamu ve özel kuruluş stant açacak.

Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin bilim şovları, Umurbey İpek Tasarım ve Üretim Merkezi'nin ipek üretim atölye çalışması başta olmak üzere, birbirinden farklı atölye uygulamalarıyla çocuklar gönüllerince bir hafta sonu geçirecek. Saat 10.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek etkinliğinin en önemli bölümlerinden biri de Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu'nun çocuklarla yapacağı söyleşi olacak.

Farklı okulların sahne gösterileri, çocuklar arası şarkı yarışmalarıyla eğlencenin doruğa çıkacağı etkinlikte Kral Şakir, Fil Necati, Mirket ve Canan maskotları gün boyu çocuklarla birlikte olacak. Ayrıca animasyon karakteri çizim atölyesinde çocuklar, kendi hayal dünyalarındaki karakterleri çizme imkanı bulacak. Çocuklara unutamayacakları bir hafta sonu yaşatmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, özellikle atölye çalışmalarına katılan tüm çocukları da farklı hediyelerle ödüllendirecek.

Kaynak: Bültenler