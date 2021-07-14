KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS-2021/1 tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı?

01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bu bağlamda son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında "KPSS yerleştirme sonuçları 2021 açıklandı mı?" yer almakta.

Kamuda çalışmak isteyen adayların 1-8 Temmuz tarihleri yaptığı tercihlerin sonuçları en çok merak edilen konular arasında yer almakta. ÖSYM'nin sayfasından yapacağı duyuru Kamuda çalışmak isteyen adaylar için büyük önem taşırken. KPSS 2021 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı uzun zamandır vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 KPSS sonuçları ÖSYM'nin sayfasından yapılan duyuruyla açıklandı. ÖSYM'den gelen açıklamada "KPSS-2021/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 (Bugün) saat 09.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. ÖSYM açıklamalarında " "KPSS-2021/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

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