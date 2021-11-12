Kozluk Kaymakamı Güngör, emniyet kemeri uygulamasına katıldı - Haberler
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Kozluk Kaymakamı Güngör, emniyet kemeri uygulamasına katıldı

AA / Çetin Doyar - Haberler | Güncel
Kozluk Kaymakamı Güngör, emniyet kemeri uygulamasına katıldı

Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamındaki trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.

Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamındaki trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.

İlçede uluslararası yol güzergahında bulunan kontrol noktasında trafik uygulamasına kurum müdürleriyle katılan Kaymakam Güngör, sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.

Kontroller sırasına evrak eksikliği olanlara cezai işlem yapılırken, sürücülerin uyması gereken kurallar hatırlatıldı.

Sürücüler, yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, ekiplere teşekkür etti.

AA / Çetin Doyar - Son Dakika Haberleri

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