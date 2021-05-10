Kozluk Kaymakamı Güngör'den şehit annelerine ziyaret

Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Kaymakam Güngör beraberinde eşi Hümeyra Güngör ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı ile terör örgütü PKK ile girdikleri çatışmalarda şehit düşen güvenlik güçlerinin annelerini ziyaret ederek, onlarla görüştü.

Güngör Anneler Gününü kutladığı şehit annelerine, yaptıkları fedakarlıktan ötürü devlet ve milletin şehitlerine duyduğu minnet ve şükranı iletti.

Güngör'ün eşi Hümeyra Güngör de şehit annelerine hediye ve çiçek takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar