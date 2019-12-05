Kozan'da kaldırımlara denetim
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Kozan'da kaldırımlara denetim

Adana'nın Kozan ilçesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi zabıta ekipleri ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kaldırım işgaline yönelik ortaklaşa denetim gerçekleştirdi.

05.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:38
Kozan'da kaldırımlara denetim

'nın ilçesinde, ve Kozan Belediyesi ekipleri ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kaldırım işgaline yönelik ortaklaşa denetim gerçekleştirdi.


Ekipler, ilçenin en işlek caddelerinden Saimbeyli Caddesi, Üstün ve Hazer Sokak'la Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yaptı. Uygulamada, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen iş yerlerine işlem yapıldı, kaldırımdaki eşyalar zabıta ekiplerince kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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