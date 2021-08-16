Adana'da trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Karaman yönetimindeki 01 D 9666 plakalı otomobil, Mehmet Eroğlu yönetimindeki 01 GL 595 plakalı otomobille Varsaklar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Şahabettin Sehlikoğlu (32), Okan Eroğlu (34), Mehmet Eroğlu (32), İlayda Eroğlu (13), Yurdagül Eroğlu (30), Murat Karaman (30), Belinay Eroğlu (6), Asaf Eroğlu (4) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Murat Karaman, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın