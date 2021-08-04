Kozalak yangın çıkarır mı? Kozalak ve kozak yangına neden olur mu?

Gündemde yer alan yangın haberlerinin ardından vatandaşlar kozalak yangınlara neden olur mu, kozak yangının şiddetini arttırır mı merak etti. Peki, Kozalak yangın çıkarır mı? Kozalak ve kozak yangına neden olur mu? Kısaca bilgiler sizlerle...

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Yangın sürerken açıklama yapan yetkililer santralin patlama riskinin olmadığını söyledi. Peki, Kozalak yangın çıkarır mı? Kozalak ve kozak yangına neden olur mu?

KOZALAK YANGINA NEDEN OLUR MU? KOZAK YANGIN ÇIKARIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan haberlere göre kozalak patlamasının yangının şiddetini yükselttiği belirtilmişti.

Geçtiğimiz yıllarda;

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl beldesinde geçen yıl meydana gelen yangının geniş alana yayılmasında çam kozalağı patlamasının etkili olduğu bildirildi .

Yanan çam kozalaklarının patlamasıyla kıvılcımların 250 metre uzağa fırladığı ve yangının daha etkili olduğu belirtildi.

Zeki Tuncer, bir yıl içerisinde elde ettikleri bulgulardan yola çıkarak, bu sonuca vardıklarını söyledi. Tuncer, böylece ateşin başka bir ağaca sıçrayarak yangının kısa sürede geniş bir alana yayıldığını ifade etti.

Tuncer, "Yanan ormanlık alanlara kızılçam yerine geniş yapraklı yangına dayanıklı fidanlar diktik. Dikmeye de devam ediyoruz. Çam kozalakları yandığında patlamasıyla birlikte 250 metre öteye savrulabiliyor. Bunda yangının geniş bir alana yayıyor. Hele havada çok kuvvetli poyraz esintisi varsa işimiz zorlaşıyor." diye konuştu.

KOZALAK PATLAMASININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN NELER YAPILIR?

Alanda yeniden olası orman yangınlarında kozalak patlamasının önüne geçmek için bölgede yeşillendirme çalışmasını Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Ormanlar Tesisi Projesi(YARDOP) ile hayata geçirdikleri anlatan Tuncer, proje kapsamında 350 kilometre yol açımı yaptıklarını açıkladı.

Yangının geniş alana sıçramasını engellemek için set bölgelerine yangına dayanıklı geniş yapraklı fidanlar diktiklerinin altını çizen Tuncer, yöre halkının istifade etmesi içinde bölgenin yüzde 25'ni zeytin, harnup (keçiboynuzu), defne, servi, incir, dut, ceviz, nar, vişne ve kiraz fidanı diktiklerini aktardı.