Kozalak turşusu nedir? Kozalak turşusu tarifi: Kozalak turşusu nasıl yapılır?
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Kozalak turşusu nedir? Kozalak turşusu tarifi: Kozalak turşusu nasıl yapılır?

02.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:39
Kozalak turşusu nedir? Kozalak turşusu tarifi: Kozalak turşusu nasıl yapılır?

Turşu, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasındadır. Sebzelerin yanı sıra çeşitli meyvelerin de turşuları sofraları renklendirirken, sıra dışı ürünlerden turşu yapıldığı oluyor. Peki, kozalak turşusu malzemeleri neler? Kozalak turşusu nasıl yapılır?

Kozalak turşusu, özellikle koronavirüs sürecinde en gözle turşulardan oldu. Renk renk ve çeşit çeşit turşuların faydaları saymakla bitmezken, kozalak turşusunun da insan vücuduna sayısız faydası bulunuyor. Kozalak turşusu yapılışı ise merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar...

KOZALAK TURŞUSU MALZEMELERİ

9 adet yeni oluşmaya başlayan, olgunlaşmamış çam kozalağı

1 fincan elma sirkesi

2 tatlı kaşığı kaya tuzu

2,5 su bardağı su

KOZALAK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

İyice temizlenen kozalaklar, kullanılacak kavanozlara yerleştirilir. Kapaklı kavanozun içine eklenecek su, kaya tuzu ve sirke başka bir kap içerisinde karıştırılır. Ardından hazırlanan salamura suyu da kozalakların olduğu kavanoza ilave edilir.

Kavanozun kapakları sıkıca, hava almayacak şekilde kapatılır. Yaklaşık bir ay sonunda turşunu hazır hale gelir.

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