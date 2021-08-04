Kozalak ne demek, nedir? Kozak nedir? TDK'ya göre kozalak ne demek?
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TDK'YA GÖRE KOZALAK NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre kozalak "Koza" , "Kozalaklıların, genellikle dibi yuvarlak, tepesi koni biçiminde ve odunsu dokulu meyvesi, kozak" , "Olmamış, kuru, ham meyve." ve "Bal mumuna basılmış mührün bozulmaması için üzerine yapıştırılan fil dişinden kapakçık." anlamlarına gelmektedir.
TDK'YA GÖRE KOZAK NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre kozak "Kozalak" ve "Metalden yapılmış, içine antlaşma ve padişah mektuplarının konulduğu kutu." anlamlarına geliyor.