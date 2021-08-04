Kozalak ne demek, nedir? Kozak nedir? TDK'ya göre kozalak ne demek?
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Kozalak ne demek, nedir? Kozak nedir? TDK'ya göre kozalak ne demek?

Kozalak ne demek, nedir? Kozak nedir? TDK'ya göre kozalak ne demek?
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Türk Dil Kurumu'na göre kozalak ne demek, kozak ne demek merak ediliyor. Gündemde yer alan kelimelerin başında kozalak geliyor. Peki, Kozalak ne demek, nedir? Kozak nedir? TDK'ya göre kozalak ne demek?

TDK'YA GÖRE KOZALAK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre kozalak "Koza" , "Kozalaklıların, genellikle dibi yuvarlak, tepesi koni biçiminde ve odunsu dokulu meyvesi, kozak" , "Olmamış, kuru, ham meyve." ve "Bal mumuna basılmış mührün bozulmaması için üzerine yapıştırılan fil dişinden kapakçık." anlamlarına gelmektedir.

Kozalak ne demek, nedir? Kozak nedir? TDK'ya göre kozalak ne demek?

TDK'YA GÖRE KOZAK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre kozak "Kozalak" ve "Metalden yapılmış, içine antlaşma ve padişah mektuplarının konulduğu kutu." anlamlarına geliyor.

Kozalak ne demek, nedir? Kozak nedir? TDK'ya göre kozalak ne demek?
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