Kozalak ne demek, nedir? Kozak nedir? TDK'ya göre kozalak ne demek?

Türk Dil Kurumu'na göre kozalak ne demek, kozak ne demek merak ediliyor. Gündemde yer alan kelimelerin başında kozalak geliyor. Peki, Kozalak ne demek, nedir? Kozak nedir? TDK'ya göre kozalak ne demek?