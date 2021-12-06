Koyunlar firardaKoyun koyuna yolculukta firar eden koyunlar başka bir araç sürücüsü tarafından fark edildi

GAZİANTEP (İHA) - - Koyunlar firarda

Koyun koyuna yolculukta firar eden koyunlar başka bir araç sürücüsü tarafından fark edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde seyir halinde bulunan bir kamyonetin kasasındaki yan kapak açılınca 6 koyun firar etti. Koyunların kamyonetten düştüğü anın da kameralara yansıdığı olayı fark eden başka bir aracın sürücüsünün dikkati ile kamyonet sürücüsü geri dönerek, koyunları teker teker topladı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinden Adıyaman'ın besni ilçesine seyir eden Mehmet D. idaresindeki bir kamyonetin kasasındaki yan kapaklardan biri açıldı. Kamyonetin kasasından firar eden koyunlar yol kenarına düşmeye başladı. Koyunlar şans eseri yaralanmadan olayı atlatırken, durumu fark eden bir başka aracın sürücüsü ise yaklaşık 2 kilometre boyunca kamyoneti takip ederek, yakalamaya çalıştı. Sellektör ile kamyonetin sürücüsünü ikaz eden sürücü, kamyoneti durdurmayı başardı. Yol kenarında duran kamyonetin sürücüsü aracından indiğinde ise yerdeki koyunlarını görünce şok yaşadı. Kendisini ikaz eden sürücünün durumu anlatması üzerine kamyonet sürücüsü, düşen koyunlarını tekrar kamyonete yükledi. Açılan kapağı daha dikkatli bir şekilde kapatan Mehmet D, araçtan düşen diğer koyunlarını da toplamak için tekrar geriye döndü. Yol boyunca düşen 6 adet koyunu teker teker kamyonete yükleyen sürücü, saydığı hayvanlardan eksik olmadığını tespit etmesi üzerine Adıyaman Besni ilçesine doğru yeniden hareket etti.

2 kilometre takip etti

Olayı gören ve cep telefonu ile görüntüleyen araç sürücüsü Mehmet Çelik, 2 kilometrelik takip sonucu ulaştığı kamyonet sürücüsünü ikaz ettiğini belirterek, "Koyun yüklü bir nakliyat kamyonet buradan geçerken kapağının açıldığını ve bir koyunun düştüğünü gördüm. Aracıma binerek, 2 kilometre boyunca kamyoneti takip ettim, yetişmeye çalıştım. Sellektör yaparak, sürücüyü uyarmaya ve durdurmaya çalıştım. En son 5 koyun daha yere düştü. Israrlı sellektör nedeniyle durmak zorunda kalan sürücü, 5 koyunun yere düştüğünü gördü. Beraber hayvanları kamyonete yükledik. Ardından 2 kilometre geri de düşen koyun için geri döndük. O koyunu da araca yükleyerek, sürücüyü yolcu ettik" diye konuştu.