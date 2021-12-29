Koyun sürüsü artık ona emanet! Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü - Haberler
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Koyun sürüsü artık ona emanet! Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Doğanın en güçlü iki hayvanı olarak bilinen kangal ve kurt köpeğinin çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan cinsin son hali ürküttü. Kurt köpeğinin dişlerini birbirine vurduğu anlar, sosyal medyada binlerce görüntülenme aldı. Köpeğin artık bir koyun sürüsünü rahatlıkla koruyabileceği belirtiliyor.

Vahşi doğanın en güçlü ve en asil hayvanlarından biri olarak görülen Kurt ile Türk Aslanı olarak bilinen kangalın çiftleşmesinden doğan cins, görenleri hayretler içerisinde bırakmıştı. Hayvanın sahibi, köpeğinin yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

DİŞLERİNİ BİRBİRİNE VURDUĞU ANLAR KORKUTTU

Kurt köpeğinin hem gözlerindeki asillik, hem de dişlerini birbirine vurduğu anlar, videoyu izleyen binlerce kişiyi korkuttu. Ayrıca köpeğin asil duruşu da kendisine hayran bıraktı.

KOYUNLAR ARTIK ONA EMANET

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, köpeğin artık koyun sürüsünü koruyabilecek hale geldiğini belirtti. Normalde kangalların koruduğu koyun sürüsünün, yeni cinsle beraber daha da güvende olacağı ifade ediliyor. Çünkü yeni cins, hem kurt olan babası hem de kangal olan annesinin özelliklerini taşıyor. Bu sayede kurt ve çakallara karşı daha dirayetli durabiliyor.

İşte köpeğin son hali:

Koyun sürüsü artık ona emanet! Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü

Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte demir parmaklıkların arkasında bile tutulamayan yeni cinsKurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte demir parmaklıkların arkasında bile tutulamayan yeni cins

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (2)
Okan Tunç:tövbe de müslüman.. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
yusuf guner:Yuh ulan her ırkın özelliği farklıdır inşallah sürünüzü telef eder Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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