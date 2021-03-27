Koyun otlatan çoban, boşaltılan domuz çiftliğinde insana ait kafatası buldu
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Koyun otlatan çoban, boşaltılan domuz çiftliğinde insana ait kafatası buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Koyun otlatan çoban, boşaltılan domuz çiftliğinde insana ait kafatası buldu

Antalya'da bir süre önce faaliyetine son veren domuz çiftliğine yakın bir yerde koyun otlatan çoban, eski çiftlikte insana ait bir kafatası buldu. Muhtarın haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler kafatasını adli tıp kuruma gönderdi.

Yeniköy Mahallesi Hayıtlıgür mevkiinde bulunan domuz çiftliği Yeniköy Mahalle Muhtarının çabaları sonucunda 2020 yılı Aralık ayında boşaltıldı. Domuzların ve çiftliğin kaldırılmasının ardından çiftliğin bulunduğu yerde çoğunluğu plastikten oluşan çöplük oluştu.

KALINTILAR ARASINDA BULDU

Hayıtlıgür Deresi yakınlarında koyun otlatan Mehmet Camız isimli vatandaş, çiftliğin bulunduğu bölgede bir pencere kalıntısının altında kafatası gördü. Camız, vakit kaybetmeden durumu Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu'ya bildirdi. Kavuklu'nun haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, gerekli incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:04:17. #1.16#
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