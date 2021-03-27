Koyun otlatan çoban, boşaltılan domuz çiftliğinde insana ait kafatası buldu

Antalya'da bir süre önce faaliyetine son veren domuz çiftliğine yakın bir yerde koyun otlatan çoban, eski çiftlikte insana ait bir kafatası buldu. Muhtarın haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler kafatasını adli tıp kuruma gönderdi.