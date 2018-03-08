Koyulhisar Esnafı Sandık Başına Gitti

Koyulhisar Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası Başkanlığına Gökhan Helva seçildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası Genel Kurulu, Ziraat Odası Salonunda yapıldı.

SESOB Başkanı Beşir Köksal'ın divan başkanlığını üstlendiği genel kurulda, mevcut başkan Soner Yalçın'ın yanı sıra Gökhan Helva başkanlık için aday oldu.

Yapılan seçim sonucunda Helva, 103 oyla Koyulhisar Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odasının yeni başkanı oldu.

Genel kurulda Yalçın ise 89 oy aldı.

Helva başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Engin Doğan, Servet Uluocak, Coşkun Celep, Yusuf Topal, Mustafa Ergüzel ve Dursun Çelik yer aldı.

Genel kurula Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli de katıldı.