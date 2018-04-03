Koyulhisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yüksel Özbek (48) yönetimindeki 52 KB 354 plakalı otomobil, D-100 karayolu Akseki köyü yol ayrımı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Özbek ile araçta bulunan Mustafa (45) ve Eyyüp Sezer (48) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.