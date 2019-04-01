Koyulhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Koyulhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Koyulhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Karadağ (39) idaresindeki 34 AGA 98 plakalı hafif ticari araç, D-100 karayolu Kılıçpınar köyü yol ayrımı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Karadağ yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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