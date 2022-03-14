Köylülerin Kartal Dağı'nı Koruma Mücadelesi - Haberler

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Köylülerin Kartal Dağı'nı Koruma Mücadelesi

DailyMotion.com - Güncel
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Kaz Dağları, Murat Dağı, Efemçukuru, Alaplı, Lapseki gibi birçok orman bölgesi son yıllarda çevrecilerin karşı çıktığı maden faaliyetleriyle gündeme geldi.

Kaz Dağları, Murat Dağı, Efemçukuru, Alaplı, Lapseki gibi birçok orman bölgesi son yıllarda çevrecilerin karşı çıktığı maden faaliyetleriyle gündeme geldi. Türkiye'nin dört yanında doğayı tehdit ettiği gerekçesiyle eleştirilen maden projelerinin bazıları durduruldu, bazılarıysa aktif çalışıyor.

DailyMotion.com / Güncel

Murat Dağı, Kaz Dağı, Türkiye, Güncel, Haberler

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