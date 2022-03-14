Köylülerin Kartal Dağı'nı Koruma Mücadelesi

Kaz Dağları, Murat Dağı, Efemçukuru, Alaplı, Lapseki gibi birçok orman bölgesi son yıllarda çevrecilerin karşı çıktığı maden faaliyetleriyle gündeme geldi. Türkiye'nin dört yanında doğayı tehdit ettiği gerekçesiyle eleştirilen maden projelerinin bazıları durduruldu, bazılarıysa aktif çalışıyor.

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