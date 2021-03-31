Köyleri için özel marş yazdılar
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Köyleri için özel marş yazdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Köyleri için özel marş yazdılar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bozan köyüne özel bir marş bestelendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bozan köyüne özel bir marş bestelendi.

Bozan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BOZDER) Başkanı Bayram Demir'in yoğun girişimleri sonucunda köylülere özel köy marşı bestelendi. Başkan Demir'in bestelediği köy marşını Bozan Köylü Sanatçı Ali Güngör seslendirdi. Köy Marşı'nın bestelenmesi köylüler tarafından mutlulukla karşılandı.

Bozan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BOZDER) Başkanı Bayram Demir konuyla ilgili açıklamalarında, "Bir ilki yaşatalım dedik kendi köyümüz için köy marşı besteledik. Köy marşını okuyan köyümüzün canlarından Ali Güngör. Sizlerin beğenisine sunduk İnşallah beğenirsiniz. Bozan köyümüz belki Türkiye'de tek bestelenen köy marşıdır. Bizim köyümüz ilçemizde 36 köyden birisidir. Yüksek konumda fakir, kendi halinde dürüst içini dışını insanlığını yansıttığımız bir marş hepinizin beğenisine sunuyoruz saygılarımla" sözlerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Köyleri için özel marş yazdılar
Köyleri için özel marş yazdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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