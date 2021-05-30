Köylere yapılması planlanan yatırımlar görüşüldü

Bilecik'te Köylerin Altyapılarının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

Bilecik'te Köylerin Altyapılarının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılan toplantıya merkez ilçe KHGB Başkanı ve Vali Yardımcısı Rahmi Köse, kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda, köylere yapılması planlanan yatırımlar görüşüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı