Köydeki kavgada araya girdi saçmalarla vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Köydeki kavgada araya girdi saçmalarla vuruldu

11.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:59
Köydeki kavgada araya girdi saçmalarla vuruldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde köy meydanındaki iki kişi arasındaki tartışmada araya giren 36 yaşındaki adam tüfekten çıkan saçmalarla sırtından yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde köy meydanındaki iki kişi arasındaki tartışmada araya giren 36 yaşındaki adam tüfekten çıkan saçmalarla sırtından yaralandı.

Olay Orhangazi'ye bağlı Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan M.K. (48) ile C.Y. (37) arasında daha önce aralarındaki bir gerilimden dolayı Örnekköy Mahallesi kahvesi önünde yeniden tartışma yaşandı. İddiaya göre C.Y. üzerindeki silahla M.K.'nın minibüsüne doğru ateş etti. Araçta bulunan ve M.K: 'nın oğlu olduğu belirlenen T.K. (28) tüfekle C.Y.'ye doğru ateş etti. Bu esnada kahve önünde bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan Kerim Falcı'nın (36) sırtına saçma isabet etti.

Olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi

Silahlı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, tüfekten çıkan saçma ile sırtından yaralanan Kerim Falcı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alırken, kavgaya karıştığı belirlenen C.Y. ise olay yerinden kayıplara karıştı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma ise devam ediyor. - BURSA

Köydeki kavgada araya girdi saçmalarla vuruldu
Köydeki kavgada araya girdi saçmalarla vuruldu
Köydeki kavgada araya girdi saçmalarla vuruldu
Köydeki kavgada araya girdi saçmalarla vuruldu
Köydeki kavgada araya girdi saçmalarla vuruldu
Köydeki kavgada araya girdi saçmalarla vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kız meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Kasıklarından pompalı tüfekle vuruldu
Kız meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Kasıklarından pompalı tüfekle vuruldu
İki arkadaş arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı
İki arkadaş arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı
Kasığından vuruldu, zanlılar tahliye edilince isyan etti: 136 dikişim var, adalet bu mu?
Kasığından vuruldu, zanlılar tahliye edilince isyan etti: 136 dikişim var, adalet bu mu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Neymar Samatta Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köydeki kavgada araya girdi saçmalarla vuruldu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:00:50. #1.14#
title