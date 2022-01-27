Kar yağışı ve tipiden 5 saatte paletli ambulansla alınıp, hastaneye ulaştırıldı

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde rahatsızlanan Murat Sevinç (69), Kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 saatlik çalışma sonucu ulaşılarak, paletli ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü.

Refahiye ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Ardıçlı köyünde rahatsızlanan Murat Sevinç'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Göğüs ağrısı şikayeti bulunan Sevinç için ekipler, paletli araç ile yola çıktı. Bölgede yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle paletli ambulansla köye ulaşamayan ekipler, Erzincan İl Özel İdaresi'nden destek istedi. İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesiyle açtığı yolda ilerleyen sağlıkçılar, 5 saat sonra hastanın bulunduğu köye ulaştı. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından Murat Sevinç, paletli ambulansla alınarak, Refahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.