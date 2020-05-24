Köyceğiz'de zirai ve zeytinlik alanda yangın Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Zirai ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Zirai ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Zeytinalanı Mahallesi Kıralan mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA