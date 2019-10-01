Köy çocuklarına "1 Ekim Dünya Çocuk Günü" sürprizi

01.10.2019 20:37

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde, köy okullarında eğitim gören ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin yüzünü oyuncaklarla güldürdü.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, hayırseverlerin destekleriyle, ilçedeki köy okullarında okuyan çocuklara sürpriz yapmak amacıyla oyuncak kampanyası başlattı.

Kampanya ile toplanan oyuncakların dağıtımına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen merkeze uzak köy okullarından başlandı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Buyuretti ve Aşağı Telçeker köylerindeki okulları ziyaret eden Türk Kızılay personeli, kampanyanın ilk aşamasında toplanan oyuncakları 100 ana sınıfı ve ilkokul öğrencisine hediye etti.

Türk Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde öğrencilere sürpriz yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gelecek nesillerin eğitimi ve mutluluğu için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini belirten Şahin, "Çocuklarımızı sevindirmek, gözlerindeki o parıltıyı görmek, oyuncaklar vererek gülen gözlerine ortak olmak istedik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bundan sonra da sevindirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, kampanyayı 250 öğrencinin faydalanmasını sağlayacak şekilde genişletmek." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ise eğitimciler olarak Türk Kızılay'ın çalışmalarına her türlü desteği verdiklerini dile getirerek, "Böyle önemli bir günde çocukların gözündeki sevinci görmek bizi çok mutlu etti. Onlarla tekrar çocukluğumuzu yaşamış olduk. Türk Kızılay ve bu işe gönül veren herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA