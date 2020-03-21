Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Koronavirüs salgının çıktığı ülke olan Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi. Ülkede kaydedilen 41 yeni vakanın tamamının da yurt dışından gelen kişilerde görüldüğü belirtildi. Bu gelişmeler Vuhan'da ise havai fişeklerle kutlanıyor.

Çin'de üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediği bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüsün görülmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 41 yeni vakanın tamamının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, yurt dışından gelenlerde görülen ve "ithal vaka" adı verilen vaka sayısının 269'a çıktığı kaydedildi. Vuhan'da Kovid-19 denetim noktaları kaldırılmaya başladı HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLAMA YAPILIYOR South China Morning Post'un haberine göre, ülke içi yeni vakanın görülmemesinin ardından yetkililer, salgının başladığı Vuhan'daki Kovid-19 denetim noktalarını kaldırmaya başladı. Vuhan şehir merkezi dışındaki yolların kapalı tutulmaya devam edildiği vurgulanırken, gelişmeler havai fişeklerle kutlandı. Haberde, yetkililerin gerçek rakamları açıklamadığı endişesini taşıyanların olduğuna da dikkat çekildi. "RAKAMLARA İNANMIYORUM" Vuhan sakinlerinden Wen Ji, son 3 günde yeni vakaya rastlanmadığı bilgisine şüpheyle yaklaştığını söyledi. Evde kalmaya devam etmenin en güvenli yol olduğunu belirten Wen, "Rakamlara inanmıyorum." ifadesini kullandı.