Kovid-19'u yenen Kadirli Belediye Başkanı Tarhan yeniden görevine başladı
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Kovid-19'u yenen Kadirli Belediye Başkanı Tarhan yeniden görevine başladı

30.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:55

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina süreci tamamlanan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, görevine başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina süreci tamamlanan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, görevine başladı.

Belediye personelinin bina önünde ellerinde çiçeklerle, kurban keserek karşıladığı Tarhan, daha sonra makamına geçti.

Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı rahatsızlığı sebebiyle 15 gün süren tedavisinin çok zor geçtiğini söyledi.

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Tedavisi sırasında en büyük desteği çalışma arkadaşlarından aldığını ifade eden Tarhan, "Tabii çok zor bir hastalık. İnsan, bu hastalıkta nefes almayı özlüyor. Ateşim ve kan değerlerim çok yükselmişti. Tedavim esnasında zaman zaman umutsuzluğa düştüğüm günler oldu ama çalışma arkadaşlarımın manevi desteği bana çok büyük moral oldu." dedi.

Kendisinin de doktor olduğunu belirten Tarhan, ülke genelinde olduğu gibi ilçedeki Kovid-19 vaka sayısında artış olduğunu belirtti.

Tarhan herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini isteyerek bunun, bir insanlık görevi olduğunu sözlerine ekledi.

Kovid-19'u yenen Kadirli Belediye Başkanı Tarhan yeniden görevine başladı
Kovid-19'u yenen Kadirli Belediye Başkanı Tarhan yeniden görevine başladı
Kovid-19'u yenen Kadirli Belediye Başkanı Tarhan yeniden görevine başladı
Kovid-19'u yenen Kadirli Belediye Başkanı Tarhan yeniden görevine başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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