Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

28.11.2020 21:20 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:52

Orta ve Doğu Karadeniz'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

Orta ve Doğu Karadeniz'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Ordu'da da sokağa çıkma kısıtlaması ile kentin en işlek noktalarından Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddeleri boş kaldı. Polis ve bekçiler, cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürdü.

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Paket servisi bulunan iş yerleri ise evlere servis yapma şartıyla açık kaldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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