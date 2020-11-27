Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda denetimler yapıldı (2)
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Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda denetimler yapıldı (2)

27.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:50

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Kemal Güneş Caddesi'nden görüntü Cuma pazarından görüntü Pazarda alışveriş yapanlar Zabıta ekiplerinin pazarda gezmesi Pazara gelen vatandaşların ateşinin ölçülmesi Pazarda alışveriş yapan Erdal Şanlı röportajı Alışveriş yapan Murat Gündüz röportajı...

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Kemal Güneş Caddesi'nden görüntü

Cuma pazarından görüntü

Pazarda alışveriş yapanlar

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Zabıta ekiplerinin pazarda gezmesi

Pazara gelen vatandaşların ateşinin ölçülmesi

Pazarda alışveriş yapan Erdal Şanlı röportajı

Alışveriş yapan Murat Gündüz röportajı

Vatandaşların pazara sırayla alınması KARABÜK - Ekipler, salgına karşı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerine devam eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de durdurdukları halk otobüsünde kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı. Polis ve Karabük Belediyesi zabıta ekipler de Hürriyet Mahallesi'nde cuma günleri kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi.

Pazar esnafını ve vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyaran ekipler, pazar yerine kurulan ses sistemi üzerinden ve megafonla yaptıkları anonsla tedbirleri hatırlattı.

Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar girişinde esnafın ve vatandaşların ateşini ölçtü, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştirildi.

Pazarda alışveriş yapan Erdal Şanlı, denetimlerin iyi olduğunu, vatandaşların biraz bilinçlendiğini belirterek, "Bazı vatandaşlar ise maskeyle burnunu kapatmıyor. Vatandaşı uyardım taktı sonra yine çıkardı." dedi.

Şanlı, esnafın alışveriş yapanlara eldiven vermesi gerektiğini aksi durumda ürünlerin çıplak el ile seçildiğini kaydetti.

Alışveriş yapan Murat Gündüz de pazara giriş çıkışlarda kontrollerin sürdüğünü ifade etti.

Pazarda hijyen kurallarına dikkat ettiğini dile getiren Gündüz, pazardan çıkarken elini dezenfekte ettiğini anlattı.

Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda denetimler yapıldı (2)
Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda denetimler yapıldı (2)
Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda denetimler yapıldı (2)
Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda denetimler yapıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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