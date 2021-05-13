Kovid-19 savaşçıları "çevrimiçi" bayramlaştı
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Kovid-19 savaşçıları "çevrimiçi" bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm dünyada devam eden korona virüs salgınında en ön cephede savaşan sağlık çalışanları bu Ramazan Bayramı'nda da aileleriyle uzaktan internet üzerinden görüntülü görüşerek bayramlaştı.

Tüm dünyada devam eden korona virüs salgınında en ön cephede savaşan sağlık çalışanları bu Ramazan Bayramı'nda da aileleriyle uzaktan internet üzerinden görüntülü görüşerek bayramlaştı.

Korona virüs pandemisinde en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanları görevlerini fedakarca sürdürüyor. Kovid-19 Yoğun Bakımında çalışan kimi sağlık çalışanı ailelerini ve kendilerini riske atmamak için evden ayrı yaşarken aileleriyle telefonla görüşerek hasret gideriyor. Bu sene de korona virüs gölgesinde idrak edilen Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında olan sağlık çalışanları, telefonlarından ailelerini görüntülü arayarak bayramlaştı. Aileler, salgınının biran önce bitmesi ve tekrardan hayatın normale dönmesi için dua etti.

"İnsanlar dikkatli olursa bizde ailemizi görebiliriz"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakımında çalışan Berat Uysal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada 2 yıldır bayramlarda ailesinden ayrı vakit geçirdiğini belirterek, "İnsanlar maske ve mesafe kuralına uymuyor. Onlar rahatça gezerken biz buradan çıkamıyoruz, ailemizi göremiyoruz. İnsanlar biraz daha dikkatli olurlarsa bizde ailemizi görebiliriz" diye konuştu.

"Evde kalma sürecinde dışarıda gezmeyin"

Aynı hastanede görevli Derya Yılmaz ise gelecek bayramda ailesiyle birlikte olmak istediğini belirterek, "2 yıldır ailemi zar zor görüyorum. Uzak zamanlarımız oldu. Onlar rahatsız olmasın sürekli uzak kalıyorum. Biz mesaide çalışıyoruz ama insanlar yine dışarıda geziyorlar. Hem maske takmıyorlar hem de mesafeye uymuyorlar. Son dönemlerde tekrardan bir artış olmaya başladı ve insanlardan ricam maskelerinizi lütfen takın. Evde kalma sürecinde de dışarıda gezmeyin. Eğer insanlar kurallara uyarsa bir sonraki bayram ben ailemin yanında olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kovid-19 savaşçıları 'çevrimiçi' bayramlaştı
Kovid-19 savaşçıları 'çevrimiçi' bayramlaştı
Kovid-19 savaşçıları 'çevrimiçi' bayramlaştı
Kovid-19 savaşçıları 'çevrimiçi' bayramlaştı
Kovid-19 savaşçıları 'çevrimiçi' bayramlaştı
Kovid-19 savaşçıları 'çevrimiçi' bayramlaştı
Kovid-19 savaşçıları 'çevrimiçi' bayramlaştı
Kovid-19 savaşçıları 'çevrimiçi' bayramlaştı
Kovid-19 savaşçıları 'çevrimiçi' bayramlaştı
Kovid-19 savaşçıları 'çevrimiçi' bayramlaştı
Kovid-19 savaşçıları 'çevrimiçi' bayramlaştı
Kovid-19 savaşçıları 'çevrimiçi' bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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