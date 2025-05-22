Kovan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kovan filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kovan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kovan filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kovan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kovan konusu, özeti ve Kovan oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kovan filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kovan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kovan filmini izleyecek olanların merak ettiği Kovan konusu nedir, Kovan oyuncuları kimler ve Kovan özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOVAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kovan, genç bir kadın olan Ayşe'nin annesinin son isteği olan arı kovanlarına bakarken yaşadığı mücadeleyi konu ediniyor.

Ayşe, ortaokul yıllarında Artvin'den Almanya'ya gönderilir. Uzun yıllar memleketinden uzakta yaşayan Ayşe, annesinin hastalanması sonucu çocukluğunun geçtiği köy evine geri döner. Ölüm döşeğinde olan annesi, kızında son olarak aile arılığını çekip çevirmesini ister.

Hayatta en büyük korkusu arı olan Ayşe, annesinin isteğini geri çeviremez ve aile yadigarına sahip çıkmaya karar verir. Bu süreçte arıcılığın merkezi olan köye modern yönetmenler getiren Ayşe ile geleneksel arıcılar arasında çatışmalar yaşanır. Bir de kovana dadanan arılar, Ayşe'nin hayatı ve kovanlar için büyük tehlike oluşturur.

KOVAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Meryem Uzerli - Ayşe

Feyyaz Duman - İlker

Hakan Karsak - Ahmet

Burcu Salihoğlu - Mine

Şennur Noygarlar - Cemile

Ömer Akdemir

Gülay Akdemir

Mert Akdemir

Erdal Aktun

İsmail Avcı

Dizem Kaftan

Rabia Bayar

KOVAN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kovan filmi, yeşilliğin en fazla olduğu Artvin'de çekildi. Filmin çekimleri Artvin'in Borçka'ya bağlı Macahel köyünde yapıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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