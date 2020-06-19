Kovalamacada 1'i polis 2 kişi yaralandı Kovalamacada 1'i polis 2 kişi yaralandıKAHRAMANMARAŞ'ta 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerle polis arasında yaşanan kovalamacada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kovalamacada 1'i polis 2 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerle polis arasında yaşanan kovalamacada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Kovalamaca sonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Senem Ayşe Mahallesi'nde uygulama yapan polis, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 KSK 04 plakalı otomobile 'dur' uyarısında bulundu. İhtara uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Sürücü kaçarken de lastikçi Hayri Gül'e çarptı. Bunun üzerine şüphelilerle polis arasında kovalamaca başladı. Peşlerine takviye ekiplerin de sevk edilmesiyle yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, Kayabaşı Mahallesi'nde aracı terk edip, yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada polislerden biri merdivenlerden düşerek yaralandı.

Kovalamaca sonunda Oğuzhan E. yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli kaçtı. Daha sonra olay yerine araç sahibi olduğunu belirten Ahmet S. geldi. Araç sahibi ile Oğuzhan E. emniyete götürüldü.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan kovalamaca sırasında yaralanan polis ve lastikçi Hayri Gül ambulanslarla Necip fazıl Şehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan 2 şüphelinin yakalanası için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA