Kötü Bir Hastalıkla Mücadele Ediyorum"

Galatasaray'ın eski futbolcusu İlyas Tüfekçi, ALS gibi kötü bir hastalıkla iyi bir şekilde mücadele ettiğini belirterek, "Hastalığım iyileşmiyor ama çok stabil bir şekilde gidiyor. Bu da çok önemli benim için." dedi.



GS TV'ye açıklamalarda bulunan Tüfekçi, Galatasaraylılar ve sporseverlerden moral desteği aldığını belirterek, "Hastalığım iyileşmiyor ama çok stabil bir şekilde gidiyor. Bu da çok önemli benim için. Konuşma aparatı ile konuşabiliyorum ve solunum makinesine bağlıyım. Gün içinde 2, 3, 4 saat makineden ayrı nefes alabiliyorum. Bunlar yine benim için önemli duygular. Kötü bir hastalıkla iyi mücadele ediyoruz. Kendim bırakmadığım gibi Galatasaraylılar ve sporseverlerden moral desteği alıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hastalık hayatın bir parçasıymış gibi kabullenip onunla yaşamaya çalışıyorum. Moralimi bozmasına, ağlamaya, salmaya sebep olarak görmedim, görmüyorum." ifadelerini kullandı.



Galatasaray sevgisini de anlatan Tüfekçi, şunları kaydetti:



"Galatasaray'ı sadece futbol oynayarak sevmedik. Galatasaray'ı ölene kadar seveceğim. Galatasaray şampiyon olmuş, olmamış umurumda değil. Galatasaray sevgisinden en ufak bir şey kaybetmiyorum. Galatasaray çok güçlü bir camia. İnşallah eskiden olduğu gibi en büyük kulüp olarak da devam eder. Yeni nesil gençlerimiz biraz sabırsız, sabırlı olmalılar. İyi günler gelecektir. Transferlerin uyum sağlaması kolay değil. Zaman lazım. En büyük görev Teknik Direktör Igor Tudor'a düşüyor. Yeni oyuncuları eskilerle kaynaştırmak lafla olmuyor. Yürek ve iyi niyetli oyuncular da lazım. Yönetim tüm imkanlarını seferber ediyor. Hocanın da takımı uyumlu hale getirmesi lazım."