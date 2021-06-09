Sıradan bir yarışmaya kameramanın hızı damga vurdu! Her gören aynı yorumu yapıyor

Çin'in Shanxi eyaletinde bir üniversitede düzenlenen koşu yarışı ilginç anlara sahne oldu. Yarışı kayıt altına alan kameraman öyle bir koştu ki atletleri geride bıraktı. O anları izleyenler, "Yarışı kameraman kazandı." yorumunu yaptı.

Çin'in Shanxi eyaletinde bir üniversitede gençler arasında koşu yarışması düzenlendi. Kalabalık bir izleyici kitlesinin takip ettiği yarış öncesinde heyecan da doruktaydı.

YARIŞMACILARDAN DA ÖNDE GELDİ

Saat geldiğinde kıran kırana bir yarış başladı. Tüm gözlerin yarışmacılarda olduğu o anlara bambaşka bir isim damga vurdu. 4 kilogramlık kamerası ile yarışı kayda alan genç kameraman, yarışmacılardan da önde bitiş çizgisine gelerek gündem yarattı.

"EN ZOR KISMI KAMERAYI SABİT TUTMAKTI"

Son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen kameraman Hao Xiaoyang'ı her gören "Yarışı kameraman kazandı." yorumunu yaptı. Hao ise o anları anlatırken,''İşin en zor kısmı 4 kilogram ağırlığındaki kamerayı sabit tutabilmekti." ifadelerini kullandı.