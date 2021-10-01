Kosova Sağlık Bakanı Vitia, Priştine belediye başkan adaylığı için istifa etti

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, ülkede 17 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlere Priştine belediye başkan adayı olarak katılması nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Vitia, başkent Priştine'deki bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, bugünden itibaren Albin Kurti başbakanlığındaki hükümette bakan olarak görevini tamamladığını söyledi.

Sorumluluğu bakanlık personeli ile bakan yardımcısına devrettiğini söyleyen Vitia, üyesi olduğu Kendin Karar Al Partisi'nden Priştine belediye başkan adayı olarak yarışacağını kaydetti.

Sağlık bakanlığı görevini şimdiki Bakan Yardımcısı Dafina Gexha'nın yürüteceğini aktaran Vitia, Kosova'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dördüncü dalgasını başarıyla geçtiğini, aşılama konusunda ülkesinin bölgede ikinci olduğu bilgisini paylaştı.

Vitia, vatandaşlara Kovid-19'a karşı alınan önlemlere uymaya devam etme ve aşılanma çağrısında bulundu.

Kosova'daki son verilere göre, bugüne kadar 160 bin 72 kişi Kovid-19'a yakalanırken, bunlardan 2 bin 953'ü hayatını kaybetti, 154 bin 191'i ise iyileşti.

Kosova genelinde 1,3 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.