Kosova'nın bağımsızlığının 13. yıl dönümü kutlanıyor
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Kosova'nın bağımsızlığının 13. yıl dönümü kutlanıyor

17.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:13

Kosova'nın bağımsızlığının 13. yıl dönümü, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) Başkent Priştine'deki "Adem Yaşari" kışlasında düzenlenen törenle kutlandı.

Kosova'nın bağımsızlığının 13. yıl dönümü, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) Başkent Priştine'deki "Adem Yaşari" kışlasında düzenlenen törenle kutlandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vekili Vjosa Osmani, FSK Tören Muhafızlarını selamlamasının ardından törende yaptığı konuşmada, Kosova'nın bağımsızlık amacıyla izlediği yolun kolay ve kısa olmadığını söyledi.

Yakın gelecekte FSK birliklerinin NATO birlikleri yanında saf tutacağına inancını dile getiren Osmani, "Geriye dönüp baktığımızda, geçen 13 yılın ardından özgürlüğümüzün önemini ve ülkemizin bağımsızlığına değerli katkıları olan dost ülkelerin desteğini görüyoruz. NATO, ABD, AB ve tüm demokratik dünyaya minnettarız çünkü ülkenin bağımsızlığı onların yardımı olmadan düşünülemezdi." ifadelerini kullandı.

Osmani, Kosova'nın Avrupalı halklar topluluğuna entegre olmayı hedeflediğini vurgularken "Tüm vatandaşlarımızın eşit olduğu ve herkesi kucaklayacak bir toplum olduğumuzu her geçen gün kanıtlamalıyız." dedi.

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ise bağımsızlık yıl dönümlerinin, yüzyıllardır süren özgürlük arzusunu gerçekleştirmek için her şeyini feda edenleri hatırlamak için özel anlar olduğunu söyledi.

Kosova'nın Avrupa entegrasyon hedefini gerçekleştirmek için yapılacak daha çok işi olduğuna dikkati çeken Hoti, "Kurtuluş savaşında yolumuzu aydınlatan kahramanlarımızın vizyonu ve mirası buydu. Onların hırsları burada bitmiyor, her geçen gün büyüyüp geliştirilirken, insanlık tarihinin en büyük değeri olan demokrasi de gelişiyor." şeklinde konuştu.

Hoti, şehitlerin gösterdikleri benzersiz anma ve minnettarlığın yol gösterici olduğunu söylerken "Kosova, uluslararası barışı koruma misyonlarında, barışın ve güvenliğin garanti altına alınması için en güçlü ülkelerle birlikte bayrağını yükseltme gücü veren bir rehber haline geldi." dedi.

17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova, dünya çapında 117 ülke tarafından tanındı.

Kosova'nın bağımsızlığının 13. yıl dönümü kutlanıyor
Kosova'nın bağımsızlığının 13. yıl dönümü kutlanıyor
Kosova'nın bağımsızlığının 13. yıl dönümü kutlanıyor
Kosova'nın bağımsızlığının 13. yıl dönümü kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Agim Sulaj

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