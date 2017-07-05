Kosova'da Osmanlı Döneminden Kalma Tarihi Sokak Çeşmeleri Yeninden Gün Yüzü Buldu

Kosova'da Osmanlı döneminden kalma tarihi sokak çeşmelerin temizlik ve bakımı, Türkiye'de Mimar Sinan Üniversitesi Restorasyon Bölümü'nden mezun olan 2 Kosovalı genç tarafından gerçekleşiyor.



Yıpranmaya terkedilmiş bu tarihi eserler Türkiye'de Mimar Sinan Üniversitesi Restorasyon Bölümü'nden mezun olan Prizrenli Caner Tatar ve Nuri Lokviça'nın girişimiyle tekrardan gün yüzü buldu. Prizren'de çok sayıda bulunan Osmanlı döneminden kalma tarihi sokak çeşmelerinin yeniden taş temizliği ve bakımı için Kosova Kültür Bakanlığı Tarihi Anıtlar Koruma Enstitüsüne proje yazan Tatar ve Lokviça, projenin kabul edilmesiyle birlikte Prizren sokaklarını süsleyen bu tarihi çeşmelerin temizlik ve bakım işlerine başladılar.



Şadrıvan'daki Binbaşı Çeşmesinin temizlik ve bakım işlemlerini yapan Lokviça, Osmanlı döneminden kalma tarihi çeşmelerin tarihi dokuya zarar vermeyen kimyasal sıvılarla temizlik ve bakımının yapıldığını söyledi.



Yaklaşık 1 aydır temizlik ve bakım işlemlerini yaptıklarını söyleyen Tatar da, tarihi sokak çeşmelerin bakımıyla birlikte tekrardan eski ihtişamına dönüştüğünü ve kültür mirasına kazandırıldığını söyledi. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan tarihi Prizren şehrinde Osmanlı döneminden kalma çok sayıda, camii, köprü, han, hamam, tekke yanı sıra sokak çeşmelerinin günümüze kadar ulaştığı Kosova'da, uzun yıllar temizlik ve bakım çalışmaları yapılmadığından bu tarihi yapıtlar yıpranmış durumda.



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Çeşme detay



Nuri Lokviça



Caner Tatar



Detay - Prizren