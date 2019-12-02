Kosova'da koalisyon hükümeti çabaları sonuçsuz kaldı

02.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:30

Kosova'da iki partiden oluşan kurulmasına yönelik imzalanacağı bildirilen koalisyon hükümeti sözleşmesi hakkında uzlaşıya varılamadı.

Kosova'da 6 Ekim tarihinde düzenlenen erken parlamento seçimlerinden zaferle çıkan Vetvendosje Hareketi (VV) ile bu partiyi oy sayısı açısından takip eden ikinci sıradaki Kosova Demokratik Birliği (LDK) arasında koalisyon hükümetinin kurulmasına yönelik müzakereler sonuç vermedi. Vetvendosje Hareketi lideri Albin Kurti ile Kosova Demokratik Birliği Genel Başkanı İsa Mustafa, günlerdir süren hükümet programı hakkında uzlaşma sağlarken, koalisyon hükümetinin oluşacağı 12 bakanlığın bölüşülmesi ve 20121 yılında Cumhurbaşkanlığı görevinin hangi partiye verileceği konusunda anlaşamadı. Bugün, parti yönetimleriyle istişare için aralıklarla süren yaklaşık 3 saatlik müzakerelerin ardından koalisyon hükümetine yönelik anlaşma imzalanmadı.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Vetvendosje Hareketi lideri Albin Kurti, anlaşmaya varamadıklarını belirterek, üzerinde uzlaşamadıkları bazı konuların olduğunu kaydetti. Müzakerelerin devam edeceğini işaret eden Kurti, koalisyon hükümetinin kurulmasını sağlayacak anlaşmanın imzalanması noktasına gelinceye kadar LDK ile görüşeceklerini söyledi.

Kosova Demokratik Birliği lideri İsa Mustafa yaptığı açıklamada, iki parti arasında tutumların yakınlaşması için çalışacaklarını belirterek, bugün imzalanması planlanan anlaşma hakkında uzlaşı sağlanamadığını söyledi.

İki lider de uzlaşmanın sağlanamadığı maddeler hakkında konuşmaktan çekindi. 12 bakanlıktan oluşması öngörülen koalisyon hükümetinde VV partisi 5, LDK 5 ve azınlıktaki topluluklara 2 bakanlık verilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA