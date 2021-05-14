Kosova'da Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
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Kosova'da Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

Kosova'da Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Agim Sulaj - Haberler | Güncel

Kosova'nın başkenti Priştine'de Filistinlere destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de Filistinlere destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

Feminist Düşünce ve Eylem Kolektifi adlı yerel bir kuruluş tarafından düzenlenen eylem kapsamında 100'den fazla gösterici, Priştine'deki Zahir Payaziti Meydanı'ndan İskender Bey Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, "Filistin için özgürlük", "Gazze'yi bombalamayın", "Etnik temizliğe karşıyız", "Filistin'in özgürlüğü olmadan bizim özgürlüğümüz tamamlanmış değildir", "Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz", "İsrail'in faşizm ve şovenizmine karşıyız", "İsrail Filistinli çocukları öldürüyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Organizatörler adına konuşan Gazmend Çüçala, İsrail tarafından Filistin halkına sürekli baskı ve şiddet uygulanmasının, halkların temel hak ve özgürlüklerin ihlali olduğunu vurguladı.

Filistinlilerin evlerini terk ettirilmelerine karşı direniş gösterdiğinin, bu nedenle İsrail'in Filistinlere yönelik son yıllardaki en büyük şiddeti uyguladığının altını çizen Çüçala, "Son günlerde İsrail'in Filistin halkına uyguladığı devlet suçları ve şiddeti hakkında Filistin'den haber ve görüntülere şahit oluyoruz. Bu, son günlerde artan sistematik baskıdır. Bu yeni bir şey değildir, 73 yıldır devam ediyor. Bu şiddet, demografik değişim sağlamak için kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abluka altındaki Gazze'nin İsrail'in son günlerdeki sayısız bombaları nedeniyle yaşanılmaz hale geldiğine dikkati çeken Çüçala, "Bugünün İsrail'i geçmişin faşizmidir. Bizim buna karşı çıkmak için insani ve ahlaki sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Çüçala, "Özgürlük ve eşitliğin anlam kazanmasının tek yolu Filistin'in ve Filistin halkının kurtuluşudur. Biz burada Filistin direnişiyle dayanışma içindeyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Agim Sulaj

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